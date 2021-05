Très déçu par la finale de la Coupe de France remportée sans trembler par le PSG (2-0) contre l’AS Monaco, le journaliste de L’Equipe Vincent Duluc a accablé les tenants du titre. A ses yeux, les coups de maître de Kylian Mbappé n’ont sauvé ni l’affiche ni la performance globale du PSG.

“Trois fois quinze secondes en 90 minutes, ce n’est pas énorme. J’ai une admiration extrême pour Kylian Mbappé, et une vraie reconnaissance pour nous avoir offert ces trois fois quinze secondes dans la soirée, sa passe décisive, son ballon sur la barre et le but. Mais ça ne suffit pas pour sauver une des finales les plus tartes de ces quarante dernières années. C’est la faute des deux équipes si le match a été pourri”, a commenté Vincent Duluc lors de l’EDS. “Le jeu du PSG en dehors de ces trois éclairs a été extrêmement pauvre. Il y a eu une seule bonne combinaison offensive à un moment. Monaco a été nul, mais il a tiré au but cinq fois de plus que le PSG… 12 à 7. Seulement sept tirs en 90 minutes ! Mais c’est ridicule.”