Un Trophée des champions, une Coupe de France, le PSG enrichit son palmarès en 2021. Et Mauricio Pochettino le construit. Mercredi soir, la finale n’a pas été flamboyante, transcendante mais maitrisée et gérée. Mickaël Madar, ancien attaquant passé par Paris de 1999 à 2001, et consultant chez Canal Plus, a loué le professionnalisme et l’expérience des Rouge & Bleu.

“Bravo au PSG. Ce n’était pas beau mais c’était efficace… On a vu un PSG qui a joué à un rythme assez lent, qui n’a pas pris spécialement de risques. Ils ont anesthésié Monaco, et surtout attendu que Kylian fasse la différence. C’est bien fait. On avait parlé de Pochettino qui n’avait pas été décisif sur certains matches. Là, c’est lui qui a mis en place cette tactique. Même si pour nous, elle n’a pas été agréable à voir, il a gagné. Il l’avait dit, il avait dit que l’objectif c’était de gagner, pas de faire un bon match. Une finale ça se gagne, il a joué l’efficacité. Le PSG n’a pas fait un mauvais match, attention, mais pour nous, téléspectateurs, on a envie de voir autre chose”, a commenté Mickaël Madar au micro de Canal Plus. “Kylian Mbappé, ça fait un moment qu’il est efficace. Il a vraiment changé au niveau du comportement. Il a crevé l’écran sans avoir une tonne de ballons. Tout ce qu’il a fait, il l’a bien fait.“