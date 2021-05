Il faut maintenant que Lille perde un de ses deux derniers matches (contre Saint-Etienne ou à Angers) ou fasse deux nuls pour que le PSG ait un chance d’être le champion de France 2021. Mais quoi qu’il en soit, en cas de victoire parisienne contre Reims au Parc des Princes dimanche prochain, le titre se jouera lors de la 38e journée. De quoi faire trembler les Dogues ? Pas sûr. Le journaliste de L’Equipe Vincent Duluc constate que le LOSC exploite bien les ratés du PSG. “Le titre tend les bras aux Lillois, mais la plupart d’entre eux n’ont jamais joué ces matches là”, remarque le journaliste dans l’édito de L’Equipe. “Considérant l’ensemble de leur œuvre, ils méritent cette chance que leur a offerte Paris en cédant au moment et à l’endroit où il ne devait pas le faire, dans la foulée de son élimination en Ligue des champions, avec une logique similaire. D’abord, Mbappé a porté le PSG plus haut, en L1, que Neymar n’a su le faire; ensuite, non seulement le PSG n’a pas assez de talent, en regard de ses saisons précédentes, mais il n’a surtout pas assez de collectif pour le cacher. Et peu de jambes quand le camp adverse est intense. Il n’a même pas été fichu, hier soir, de tirer profit de ce penalty.”