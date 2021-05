Revue de presse PSG : Rennes, L1, notes, Draxler, Faivre

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 10 mai 2021, lendemain de match nul 1-1 à Rennes en conclusion de le 36e journée de Ligue 1.

“A deux journées du terme, le PSG a compromis hier ses chances de titre“, constate l’AFP. “Au sein du quatuor de tête, seul le PSG a ponctué son weekend d’une fausse note en se faisant rejoindre sur le tard par des Bretons accrocheurs. Au lendemain de sa prolongation jusqu’en 2025, Neymar a mis le PSG devant avec un penalty juste avant la pause. Mais l’intenable Guirassy s’est élevé dans les airs sur corner pour une tête égalisatrice (70e).”

“Le PSG perd gros”, souligne Le Parisien. “Ce matin quand il se réveillera, sans doute avec la gueule de bois, c’est trois points derrière le leader nordiste que le PSG pointera le bout de son nez. Ces premiers jours de mai ressemblent à un cauchemar. […] Trop brouillon, trop léger pour un match de cette importance, Neymar n’a pas, comme son statut et son talent lui imposent de le faire, non plus aider Paris à sortir la tête de l’eau. Bien au contraire, Sa prestation, conjuguée à celle d’un bloc offensif trop inoffensif dans la tourmente, a rappelé que la vraie star de la saison parisienne, ou plutôt son sauveur, était assis en tribune hier soir au Roazhon Park. Et s’appelle… Mbappé.“

Les notes dans le quotidien Le Parisien : Navas : 7 / Dagba : 4 / Marquinhos : 5 / Kimpembe : 4 / Kurzawa : 5,5 / Herrera : 5,5 / Danilo : 5 / Draxler : 5 / Di Maria : 6 / Neymar : 5 / Kean : 4

Les notes pour le PSG dans L'Equipe : Navas : 7 / Dagba : 5 / Marquinhos : 6 / Kimpembe : 3 / Kurzawa : 5 / Herrera : 6 / Danilo : 5 / Draxler : 3 / Di Maria : 5 / Neymar : 4 / Kean : 3

“Conserver son titre ressemble de plus en plus à une illusion pour le PSG, amorphe cinq jours après son élimination par Manchester City. Il n’a pas tout perdu, c’est sûr, mais il se rapproche inexorablement d’une saison bien blanche“, juge L’Equipe. “L’heure du bilan sonnera bien assez tôt dans cette saison pas comme les autres, mais l’épopée européenne des Parisiens ne suffira pas à masquer l’éventuel échec qui les guette sur le plan domestique. Bien sûr, il reste la Coupe de France mais, là encore, la forme actuelle du PSG n’invite pas à un optimisme démesuré avant de se déplacer à Montpellier, mercredi, pour la demi-finale. Les Parisiens s’y rendront d’ailleurs sans Verratti, blessé au genou droit, ni Kimpembe, expulsé hier. Il s’agit de la onzième expulsion d’un joueur du PSG toutes compétitions confondues.”

Longtemps on a pu penser que Julian Draxler quitterait le PSG à la fin du mois, libre de s’engager dans un grand club avec une prime à la signature. Finalement on se dirige vers une prolongation de contrat de trois ans, avec un salaire inférieur au 7M€ brut par an qu’il percevait. C’est ce que rapporte L’Equipe. Un choix qui n’est pas par défaut puisque le Bayern lui offrait un meilleur salaire. Le milieu de terrain avait également des touches en Premier League. L’international allemand a toujours dit qu’il aimait Paris, il le prouve, rassuré par la confiance que lui accorde Mauricio Pochettino. Le technicien argentin aurait même poussé auprès de Leonardo pour obtenir cette signature. Avec un manque à gagner de 200M€ pour cette saison, le PSG sécurise ses actifs et s’évite des frais de transfert pour un profil équivalent. “Par ailleurs, le PSG travaille sur un autre dossier : celui de Romain Faivre”, rapporte Le Parisien. Les Rouge et Bleu ont établi un contact avec le milieu de terrain du Stade Brestois 29 de 22 ans. En effet, les dirigeants parisiens ont été impressionnés par les performances du joueur originaire de Gennevilliers lors des matches en Coupe de France et Ligue 1. “Après la rencontre de Coupe de France, Mauricio Pochettino a lui aussi confié avoir été impressionné par ses capacités. Preuve que du côté parisien les positions sont alignées, ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé”, rapporte le quotidien francilien. Ainsi, Romain Faivre est devenu l’une des cibles du PSG pour le prochain mercato. Comme le rapporte Le Parisien, “le PSG a établi le contact avec l’entourage de Romain Faivre. Si aucune offre n’a été faite à Brest pour son milieu de terrain, les discussions devraient se poursuivre à l’issue de la dernière journée de L1, lors de laquelle les deux clubs se rencontrent.” Cependant, le club de la capitale devra faire face à une forte concurrence dans ce dossier. En effet, le Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund, le Borussia Mönchengladbach, Leeds United et l’AC Milan sont intéressés par le milieu brestois. En France, l’OGC Nice et le Stade Rennais ont pris des informations. Afin de s’attacher les services de Romain Faivre un club devra débourser entre 15-20M€, rapporte le journal francilien. Mais le PSG peut avoir un avantage dans ce dossier. En effet, le joueur originaire de la région parisienne serait intéressé d’évoluer dans le club de sa région “et pour lequel il conserve une affection particulière.” De plus en cas de départ définitif de Bandiougou Fadiga au Stade Brestois (actuellement en prêt avec option d’achat), cela pourrait faciliter les discussions entre les deux formations, conclut Le Parisien.