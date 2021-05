Carrière pointe les principaux maux dans le jeu du PSG

Le PSG ne sait plus étouffer son adversaire, il concède beaucoup d’occasions, il cherche trop Neymar dans son jeu… Tels sont les principaux maux actuels dans le club de la capitale, estime Eric Carrière, ancien meneur de jeu devenu consultant pour Canal Plus.

“Marquinhos désabusé ? Ce qui est dur pour Marquinhos c’est que lui il est toujours à fond. Il ne peut pas le dire, mais devant lui ce n’est pas toujours le cas. Bien devant lui si vous voyez ce que je veux dire… Rennes, ils ont fait un bon match, ils se sont créés des opportunités comme quasiment tous les adversaires du PSG cette année. Parce que ça ne défend pas onze ! Cela peut passer contre certaines équipes. Et puis à un moment ça ne passe plus. J’insiste sur l’aspect défensif parce que si vous défendez bien vous récupérez le ballon haut”, a commenté Eric Carrière sur Canal Plus. “On a revu une action avec Di Maria qui donne à Neymar côté gauche alors que le jeu est à droite avec Kean. Quand Neymar est sur le terrain, c’est ce qu’on peut percevoir, les joueurs veulent vraiment lui donner le ballon même si ce n’est pas le meilleur choix. Il leur fait sentir que c’est préférable qu’ils lui donnent la balle.”