Duluc : “Mbappé a été le détonateur des deux plus grandes performances du PSG”

Kylian Mbappé affiche depuis dimanche et le OL-PSG (2-4) 100 buts en Ligue 1. Cela à seulement 22 ans et 3 mois. Sans surprise le champion du monde est le plus précoce. Mais cette précocité importe peu, comme l’observe le journaliste Vincent Duluc dans un billet d’humeur.

“Sur le fond, que Mbappé franchisse les paliers un peu plus jeune que les autres n’est pas si important. Ce qui reste fondamental est qu’il les franchisse. Ce qui lui ouvre un si vaste horizon, commente le journaliste dans L’Equipe. Les soirées comme celles du Camp Nou et du Groupama Stadium, à un peu plus d’un mois de distance, disent les nouveaux territoires qu’il commence d’arpenter, en 2021. Sa saison parisienne, de fait, est révélatrice du moment qu’il traverse, et de la manière dont il peut choisir d’en sortir. Rejoint par quelques reproches, dus à parts égales à l’arrogance naturelle de son jeu et de certaines attitudes, et aux regards qui ont mécaniquement changé en quittant l’indulgence, Mbappé a été le détonateur des deux plus grandes performances du PSG cette saison. […] C’est à gauche, de Barcelone à Lyon, qu’il a été le plus impitoyable, le plus irrésistible et le plus clinique.”