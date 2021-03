Carrière : “Kean, je trouve qu’il est très important”

Des joueurs pas forcément titulaires indiscutables ont marqué des points lors du OL-PSG (2-4). On pense à Abdou Diallo au poste de latéral gauche. Mais aussi à Danilo Pereira dans l’entrejeu et évidemment à Moise Kean, attaquant polyvalent. L’ancien meneur de jeu, Eric Carrière, a souligné l’importance de l’international italien dans les matches du PSG.

“Oui, j’ai été bluffé de voir le PSG mener 4-0 à Lyon. Pas par rapport au potentiel ou aux capacités de Paris, on le sait ils sont capables de faire des matches comme celui-là, même si ça faisait un moment que je ne les avais pas vus à ce niveau. A la fois physique et technique. On peut dire que Lyon a raté son match, mais à l’entame il y avait des intentions côté lyonnais. Ils avaient l’intention d’aller au pressing, mais j’ai senti les Parisiens en totale confiance et pleine sérénité“, a commenté Eric Carrière lors du Late Football Club. “Le travail de Pochettino paie. Il faut des choix aussi. Là, on a vu Danilo. Je ne suis pas fan au niveau technique mais quand il va à l’impact… il est intéressant. Même au niveau technique il a fait ce qu’il avait à faire contre Lyon. Et puis il y a Kean. Moi je trouve qu’il est très important. Ce n’est pas forcément le plus talentueux. Mais il marque des buts, et il est hyper généreux. A la perte du ballon lui il ne se pose pas de questions, il est immédiatement en mode défensif.“