Covid – Le centre de formation du PSG referme temporairement

Rebelotte un mois plus tard. Le centre de formation du PSG ferme temporairement – jusqu’au lundi 22 mars pour l’instant – à cause du nombre de cas positifs de Covid. Une mesure qui n’a rien d’extraordinaire puisque d’autres clubs sont passés par cette étape pour stopper l’épidémie. En Ligue 1, l’OGC Nice, l’AS Saint-Etienne, le FC Nantes, le FC Lorient et le Dijon FCO avaient intégralement ou partiellement mis à l’arrêt leur formation à cause d’un pic dans la crise sanitaire. Pour le PSG cela s’était déjà produit à compter du 5 février. “Une nouvelle session de dépistage à la Covid-19 sera effectuée le vendredi 19 mars”, annonce le PSG dans un communiqué.