Le mercato arrive à grands pas et avec lui les différents changements que l’on devrait observer au sein de l’effectif du PSG. En effet, avec l’arrivée prochaine de Luis Campos à la tête de la stratégie sportive du club, des lignes devraient bouger. Récemment, on a notamment pu voir quelques rumeurs circuler concernant Neymar Jr. Selon celles-ci, le board parisien songerait très sérieusement à se séparer du Brésilien en cas d’offre satisfaisante cet été. Présent sur le plateau de L’Equipe du Soir, Vincent Duluc a évoqué la possibilité de voir partir l’ancien blaugrana.

Aucune porte de sortie pour Neymar ?

« Il y a deux choses : Neymar veut rester sachant qu’il n’aura jamais la même situation ailleurs et de l’autre côté, le PSG n’en veut plus pour certaines raisons. Ces raisons ne sont pas financières parce que le PSG s’en fiche un peu, mais parce qu’il n’est pas satisfaisant. Il existe un écart entre son statut et ses performances. La courbe de ses performances et de ses investissements ne va pas vers le haut. Quand on superpose les images de Neymar quand il arrive et celles d’aujourd’hui, on se demande ce qu’il est devenu. Cela n’empêche pas que ponctuellement il fasse des efforts. En Ligue des Champions, on l’a souvent vu faire énormément d’efforts. Mais ce n’est pas le joueur que le PSG est venu chercher. Cela, tout le monde le voit, y compris les autres clubs. Et cela m’étonnerait qu’un club se dise qu’il parviendra à le relancer. »