La section féminine du PSG a connu une saison des plus perturbantes lors de cet exercice 2021-2022. Deuxièmes à cinq points de l’OL en D1 Arkema, les Parisiennes ont tout de même remporté la Coupe de France et atteint les demi-finales de l’UWCL. En-dehors du rectangle vert, le club a malheureusement été secoué par des affaires extrasportives, à l’image de l’épisode Kheira Hamraoui, ou des récentes plaintes visant Didier Ollé-Nicolle. Mais malgré ce, les Rouge et Bleu ont su tenir leur rang, à l’instar de Marie-Antoinette Katoto.

La joueuse phare du PSG qui n’a toujours pas apposé sa signature sur un nouveau contrat, celui-ci prenant fin le 30 juin prochain, a réalisé, cette fois encore, une saison de haute volée. Meilleure buteuse de D1 Arkema avec 18 réalisations, elle a logiquement reçu le titre honorifique de meilleure joueuse du championnat. En Ligue Des Champions également, la titi parisienne a performé en scorant à sept reprises en autant de rencontres. Une copie rendue qui lui permet de figurer dans l’équipe-type continentale de cette édition 2021-2022. Un XI uniquement composé d’éléments de l’OL (6) et du FC Barcelone (4), les deux finalistes, en plus de la Rouge et Bleu.

Le XI type de la Ligue des Champions version 2021-2022

Endler (OL) – Mbock (OL), Renard (OL), Leon (Barcelone), Bacha (OL) – Bommati (Barcelone), Guijarro (Barcelone), Henry (OL), Putellas (Barcelone) – Hejerberg (OL), Katoto (PSG).