Le PSG, sous l’impulsion de son nouveau directeur sportif Luis Campos qui devrait être annoncé sous peu, devrait remodeler quelque peu son effectif lors de la prochaine fenêtre des transferts. Ainsi, de nombreux joueurs sont placés sur la liste des transferts à l’image de Colin Dagba, de Layvin Kurzawa, d’Ander Herrera ou autre Mauro Icardi.

Une affaire en bonne voie

Un dégraissage massif se prépare donc, le but étant également de libérer de la masse salariale et d’amasser quelques liquidités en prime. Et dans cette entreprise, un écho très intéressant nous parvient d’Angleterre. Prêté à West Ham cette saison, lui qui a joué le rôle de doublure pour les Coupes Nationales et en Europa League, Alphonse Areola pourrait voir son aventure avec les Hamers se prolonger définitivement. En effet, selon des informations estampillées Sky Sport, le club de Premier League devrait bel et bien lever l’option d’achat figurant au sein du prêt du titi rouge et bleu. Selon divers échos, cette dernière se situerait autour des 12 millions d’euros.