Le PSG est sur le point de faire sa révolution. Cette dernière, espérée par nombre de supporters et d’observateurs du club, devrait prendre forme cette semaine. Ainsi, le sort de Mauricio Pochettino semble être scellé, lui qui devrait être remercié, à l’instar de Leonardo qui a été démis de ses fonctions ce samedi soir.

Une annonce qui ne devrait plus tarder

Comme évoqué depuis plusieurs jours, Luis Campos succédera à l’Auriverde à la tête de la stratégie sportive du PSG. Le décideur portugais serait d’ores et déjà à pied d’œuvre afin de faire bouger les lignes au sein du club de la capitale. D’ailleurs, alors que celui-ci n’a pas encore apposé sa signature sur son contrat, Goal vient nous apporter quelques menues précisions à ce sujet.

En effet, selon cette source, Luis Campos devrait prendre officiellement son poste ce jeudi ou ce vendredi. Comme expliqué plus haut, l’ancien dirigeant monégasque pense déjà sa stratégie. Ainsi, il travaillerait déjà sur la forme que devrait prendre in fine l’équipe première du club. Mais ce n’est pas tout puisqu’il se serait également déjà pencher sur la question des jeunes pousses du centre de formation. Une très bonne nouvelle pour ces derniers qui attendent des réponses, plusieurs titis extrêmement prometteurs se trouvant dans un flou plus que persistant.

Une information qui coïncide avec les dires de Nasser Al-Khelaïfi délivrées à CNN, lui qui a expliqué que des changements seront annoncés en fin de semaine Outre le cas du directeur sportif, on pense bien évidemment à un possible limogeage de Mauricio Pochettino. Il n’y a pas de doute, cet été risque d’être extrêmement agité du côté du PSG…