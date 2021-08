Sauf retournement de situation, Kylian Mbappé fera la saison au PSG. « Si rien ne change dans les dernières heures du mercato tout indique qu’aucun club ne va changer de position », rapporte Marca sur son site internet. La deuxième et dernière offre du Real Madrid, c’est 170 millions plus 10M€ de bonus. Et le PSG n’a pas l’intention de négocier à ces conditions. Pas de nouvelle offre, pas de discussion. « Au Qatar, ils sont convaincus que la valeur » de Kylian Mbappé « est bien plus grande », écrit Pablo Polo. « En fait, au PSG, il n’y a eu aucun contact formel avec le Real Madrid et, comme l’a dit le directeur sportif, ils n’ont que verbalement rejeté cette proposition. Le club français n’entend donc pas négocier dans ces conditions et l’idée que le club merengue a toujours transmise est de ne plus augmenter l’offre. » Quid de l’attaquant de 22 ans ? Il suit cela tranquillement, explique le média sportif. « Quoi qu’il arrive, le joueur sera content. Il veut jouer à Madrid mais il a toujours été heureux à Paris et est prêt à attendre encore un an pour terminer son contrat et se libérer. Le PSG semble prêt à prendre ce risque car son plan est de l’avoir pour le prolonger, ce qu’il va réessayer sûrement plus tard. » Paris va certainement avoir son trio Messi, Neymar et Mbappé (MNM). C’est ce que pense Marca.