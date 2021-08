Henry : « Quand Messi est entré, j’avais rarement vu ça »

Sous contrat au PSG jusqu’en 2022, le dossier Kylian Mbappé est toujours au centre de l’actualité parisienne. Mais à la veille de la fermeture du marché des transferts (mardi 31 août à 23h59), la saison 2021-2022 de l’attaquant de 22 ans semble s’écrire au PSG. En tout cas, le pessimisme règne au Real Madrid malgré une offre à hauteur de 170M€+10M€ de bonus. Titulaire face au Stade de Reims ce dimanche (2-0), l’international français s’est montré précieux avec un doublé. Nouveau consultant de la chaîne Prime Video, Thierry Henry a donné son avis sur le dossier du champion du Monde 2018.

« Moi, j’aimerais qu’il reste. Pour moi, ce n’est pas un cas car il joue et ne refuse pas. (Depuis le début de la saison) Il se replace, il vient, il marque… Il fait tout. Est-ce que sa titularisation est un message envoyé ? Oui et non. Non, parce qu’il est encore sous contrat et qu’il est là pour jouer un match de foot. Et oui, car il peut se blesser et ça peut devenir problématique en cas de transfert », a déclaré Thierry Henry dans des propos rapporté par Goal, avant de se pencher sur l’importance de l’équilibre d’équipe. « Faut que Paris trouve son Busquets. Comme pouvait le faire un Makélélé, celui qui va nous aider à apporter l’équilibre quand on perd le ballon. Être un peu le coach sur le terrain. »

Après la rencontre, Thierry Henry est également revenu sur l’ovation du Stade Auguste Delaune au moment de l’entrée de Lionel Messi. « C’est extraordinaire, je suis vraiment content. Quand il est entré, j’avais rarement vu ça à part avec Andrés Iniesta où tout le stade a scandé son nom. Je me suis dit à un moment donné que c’est un joueur du PSG quand même, mais bon il passe au dessus de tout cela, c’est un joueur extraordinaire. Pour l’avoir côtoyé (au FC Barcelone, ndlr), c’est un joueur assez simple et humble, mais quand tu lui donnes le ballon il est parfois irrespectueux (rires). »