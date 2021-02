Demain soir (21 heures, Eurosport 2), Caen reçoit le PSG en 32es de finale de Coupe de France. À la veille de cette rencontre, Pascal Dupraz – le coach caennais – était présent en conférence de presse. L’ancien coach d’Evian souhaite que son équipe montre une bonne image face aux Rouge & Bleu.

“J’espère que l’on va donner une bonne image de notre équipe contre Paris. On va prendre le match sans complexe. Il n’y a pas de complexe à avoir. On ne nous attend pas. Ce qui m’importe c’est de continuer à travailler et faire en sorte que l’équipe soit la plus cohérente possible que ce soit contre Paris demain et Niort samedi. […]Si demain il y a Mbappé et Neymar, j’espère que ceux qui joueront – je ne sais pas s’ils auront le temps – mais ceux qui sont sur le banc qu’ils se rendent compte des efforts et des appels incessants que ces joueurs-là font parce que ce sont des joueurs de haut niveau. […] Il faut s’inspirer des meilleurs.“

Pascal Dupraz veut que son équipe joue avec audace contre le PSG demain. “Ce qu’il faut c’est aussi jouer ce match avec de l’audace si tenté que l’on aura de la place pour de l’audace, ce que j’espère. On doit véritablement jouer ce match. Le jouer, c’est être quelques fois privé de ballon, c’est souvent défendre et surtout bien défendre. Et c’est aussi poser le plus de problèmes possible au PSG chaque fois que l’on aura le ballon.”