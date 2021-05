Echouafni : “Il y a de la déception, de la frustration”

Après avoir éliminé Lyon, les Féminines du PSG se sont heurtées au FC Barcelone qui s’est qualifié pour la finale de l’UEFA Women’s Champions League. Après un nul au stade Georges-Lefèvre (1-1), les Barcelonaises se sont imposées à domicile (2-1) – devant 1000 personnes – pour s’offrir une deuxième finale en UWCL. Côté parisien, c’est la déception qui prédomine comme l’a fait savoir Olivier Echouafni.

“Il y a de la déception, c’est logique. Il y a aussi beaucoup de frustration et de tristesse à l’idée de s’arrêter si près de cette finale, avoue le coach parisien pour PSG TV. On a donné beaucoup, que ce soit au match aller ou au match retour. Mais il nous a aussi manqué beaucoup de choses pour pouvoir passer ce tour. Ce sont des petits détails, mais qui ont une grande importance à ce niveau-là. Comme je l’ai dit aux joueuses à la pause, le plus dur était d’inscrire ce but du 2-1. Ce qu’elles avaient réussi à faire. Avec un but de plus on aurait pu se qualifier pour la finale, malheureusement on n’a pas réussi à le faire. Les Barcelonaises se sont créées des occasions, mais nous aussi. À ce niveau-là, l’efficacité c’est essentiel. En première période, Barcelone se crée deux situations pour deux buts… C’est ce qu’il faut corriger. Cela doit nous servir pour la suite et notamment la fin de championnat. Si on veut aller chercher le titre de D1, il va falloir vite se remettre dedans. On a le devoir de vite rebondir et de faire ce qu’il faut pour aller chercher ce titre national. Il nous reste cinq matches, il va falloir retrouver notre dynamique pour aller chercher les points qui nous permettront de rester devant.“