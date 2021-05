Direct : FC Barcelone / PSG (2-1)

Ce dimanche à 12h (beIN SPORTS 1), les Féminines du PSG affrontent le FC Barcelone – à l’Estadi Johan-Cruyff – à l’occasion de la demi-finale retour de l’UEFA Women’s Champions League. Face à du public (1.000 spectateurs peuvent assister au match), les Parisiennes partent avec un très léger handicap suite au match nul concédé la semaine passée à Paris (1-1). Sans Luana et Kadidiatou Diani, Olivier Echouafni a composé son équipe en 4-3-3 avec la présence de Ramona Bachmann en ailier droit. Ashley Lawrence retrouvera sa place dans le couloir droit de la défense. Incertaine avant le match, Jenni Hermoso est présent dans le onze de départ barcelonais tout comme Patricia Guijarro.

Après un début de match équilibré, le club catalan a ouvert le score grâce à Martens (1-0, 8e), qui a profité de la passivité défensive des Parisiennes. Quelques minutes plus tard, Däbritz a tenté sa chance sans succès (15e). Gênées par le pressing haut du FC Barcelone, les Parisiennes ont toute de même réussi à se procurer quelques opportunités à l’image de Bachmann dont le centre n’a pas trouvé preneur (16e). À la demi-heure de jeu, Martens a profité d’une nouvelle largesse défensive du PSG pour marquer le deuxième but catalan (2-0, 30e). Quelques minutes plus tard, Katoto a profité d’un cafouillage dans la défense barcelonaise afin de réduire l’écart (1-2, 33e).

FC Barcelone / PSG

Demi finale retour de l’UEFA Women’s Champions League – Dimanche 2 mai 2021 à midi à l’Estadi Johan-Cruyff | Diffuseur : beIN Sports 1 – Arbitre : Anastasia Pustovoita (Russie).

FC Barcelone : Panos – Torrejon, Pereira, María León, Ouahabi – Bonmati, Guijarro, Alexia (c) – Hansen, Hermoso, Martens. Banc : Coll, Laia Codina, Melanie, Losada, Mariona, Hamraoui, Crnogorcevic, Oshoala, Fernàndez, Vilamala. Entraîneur : Lluis Cortes

Panos – Torrejon, Pereira, María León, Ouahabi – Bonmati, Guijarro, Alexia (c) – Hansen, Hermoso, Martens. PSG : Endler – Lawrence, Dudek, Paredes, Morroni – Dabritz, Formiga, Geyoro – Bachmann, Katoto, Baltimore. Banc : Voll, Pinguet, Simon, Cook, Nadim, Fazer, Bruun, Huitema, Floquet, Hurtré, Le Guilly. Entraîneur : Olivier Echouafni

Endler – Lawrence, Dudek, Paredes, Morroni – Dabritz, Formiga, Geyoro – Bachmann, Katoto, Baltimore.

>> Risquent une suspension pour la finale en cas de carton jaune : María León et Andrea Pereira pour le Barça et Paredes, Morroni et Formiga pour le PSG.