Steven Nzonzi suspendu contre le PSG

Il ne reste plus que trois matches en Ligue 1 pour le PSG. Les Parisiens sont toujours dans la course au titre, à un point de Lille. La semaine prochaine, le PSG se déplacera à Rennes pour le compte de la 36e journée. Pour cette rencontre, Rennes devra se passer d’Eduardo Camavinga – suspendu pour une accumulation de cartons jaunes – mais également d’un autre membre de son milieu de terrain en la personne de Steven Nzonzi. L’international français a en effet été expulsé ce dimanche après-midi, dès la huitième minute, de la défaite contre Bordeaux (1-0). Pour rappel, le PSG sera également privé de Kylian Mbappé, qui a reçu trois cartons jaunes en moins de 10 matches de championnat et qui a donc reçu un match de suspension.