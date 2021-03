Large vainqueur du Slavia Prague (5-0) à domicile en huitième de finale aller de l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG n’ont pas pu jouer le match retour (mercredi) en raison de plusieurs cas de Covid-19 dans l’effectif et le staff parisiens. Hier, l’UEFA a donc décidé de faire perdre le PSG sur tapis vert (3-0). Avec leur large succès à l’aller, les Parisiennes se sont donc qualifiées pour les quarts de finale de la compétition où elles retrouveront Lyon. La première manche aura lieu au Parc des Princes mercredi (18h00). Et à quelques jours de ce quart de finale franco-français, Olivier Echouafni a évoqué cette semaine particulière pour son équipe pour PSG TV.

Le contexte particulier des huitièmes de finale de UWCL

Echouafni : “Effectivement c’est particulier, mais je pense qu’il faut surtout retenir notre qualification. La situation sanitaire n’est pas simple en ce moment, il faut s’adapter. Nous aurions préféré jouer nos deux matches, et ne pas subir une défaite 3-0, mais c’est comme ça aujourd’hui. Je tiens quand même à féliciter mes joueuses pour leur sérieux lors du match aller. Maintenant il faut se projeter vers les quarts de finale de la compétition, qui vont arriver très rapidement.“

Le choc contre Lyon

Echouafni : “Nous avons pu retrouver les terrains du centre d’entraînement hier, mais nous continuons de nous entraîner par groupe. Mais je tiens à préciser que la motivation et la détermination de mes joueuses est au plus haut niveau. Duel de haute volée ? Forcément, comme toutes les confrontations face à cette équipe. Nous les connaissons très bien et elles nous connaissent parfaitement. Ça sera un duel serré, mais ça sera un grand match comme souvent. L’Olympique Lyonnais est le tenant du titre de la Ligue des Champions sur les 5 dernières saisons. Ce n’est pas rien. Un choc qui arrive trop tôt ? Oui ce match arrive tôt, car il s’agit aussi de deux équipes françaises et qu’il n’y aura qu’un seul représentant de notre pays pour les demi-finales de la compétition. Nous aurions préféré les jouer en finale, mais le tirage a été fait ainsi. Nous les recevrons donc en premier la semaine prochaine.“