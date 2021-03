De Sciglio : “J’étais vraiment sur le point de signer au PSG”

Demain soir (21 heures, Canal Plus) Lyon reçoit le PSG dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Un match qu’aurait pu disputer Mattia De Sciglio dans la peau d’un joueur du PSG. En effet, le latéral polyvalent italien (28 ans) était proche de rejoindre les Rouge & Bleu dans un échange avec Layvin Kurzawa lors du mercato hivernal 2020. Il était finalement resté à la Juventus avant d’être prêté à Lyon l’été dernier. Pour 20 minutes, De Sciglio est revenu sur ce transfert avorté. “J’étais vraiment sur le point de signer à Paris à cette période-là. Mais au dernier moment, le transfert n’a pas abouti, sur décision de la Juve. Je suis finalement à l’OL et je suis très content ainsi.”

Mattia De Sciglio qui a ensuite évoqué la fin de saison serrée pour le titre de champion de France. “On verra ce que donneront ces affrontements directs contre Paris, Lille et Monaco. On fera tout notre possible pour gagner le championnat, mais il ne faut pas perdre de vue que notre objectif principal, c’est la qualification européenne.” Le défenseur est enfin revenu sur la victoire lyonnaise au match aller. “Nous avions livré un gros match d’équipe ce soir-là. Chacun de nous a couru et a combattu sur chaque ballon, de la première à la dernière minute. À nous de faire le même match dimanche, et pas seulement contre le PSG d’ailleurs. Paris possède des individualités qui peuvent faire la différence à tout moment, alors que nous, on se doit de combattre sur tous les matches.“