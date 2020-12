Avec sa large victoire face à Issy (9-0) dans le cadre de la 11ème journée de la D1 Arkema, la section féminine de l’Olympique Lyonnais (30 pts) a repris la première du championnat aux Féminines du PSG (28 pts). Afin de récupérer cette place de leader, les Parisiennes devront s’imposer ce dimanche après-midi (à 14h30 sur Canal Plus) face à la lanterne rouge de la D1 Féminine, Le Havre. Présent en conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur des Féminines du PSG, Olivier Echouafni, a évoqué ce dernier match de l’année 2020 en championnat, dans des propos rapportés par leparisien.fr.

Une possible fatigue après le match en Pologne jeudi dernier ?

Echouafni : “Ça va sûrement jouer un peu. Un premier match de Ligue des champions est toujours plus énergivore qu’un autre. Il faisait froid, les conditions de jeu étaient difficiles et les filles n’ont pas beaucoup dormi. On arrive en fin d’année, c’est une période difficile. On a repris en juin, c’est inédit. Les filles ont beaucoup donné depuis six mois. Il y a une fatigue physique et psychologique. Certaines n’ont pas vu leur famille depuis six mois. Mais on ne se plaint pas. Les filles ont à cœur de bien terminer l’année en championnat et de se qualifier en Ligue des champions (match retour face à au Górnic Leczna le 16 décembre). Je leur dis : allez, encore un petit effort (…) Entre Le Havre et le match retour de Ligue des champions, il faut terminer sur deux bonnes notes avec deux victoires. Si mentalement, on est prêts, ça va le faire. Puis on a franchi un cap à tous les niveaux depuis le Final 8 de Ligue des champions.”

Avoir laissé Katoto sur le banc en Pologne pour qu’elle marque son 100ème but avec le PSG à domicile ?

Echouafni : “Je n’entre pas dans ces considérations. Son 100ème but, elle le marquera c’est sûr. Après, quand? Comment? Elle a quand même énormément joué. Quelques douleurs sont apparues. Il faut savoir la ménager. On va en avoir besoin dans les prochains matchs car elle est très importante dans notre équipe. Elle fait une saison remarquable à tous les niveaux, avec le club et en équipe de France, où elle a su confirmer tout le bien qu’on pouvait penser d’elle. Moi, je ne suis pas étonné. Il fallait seulement lui laisser le temps de franchir les paliers.”