Echouafni : “L’objectif, c’est Prague, ce n’est pas Lyon”

Les Féminines du PSG entament une semaine importante pour la suite de leur saison avec la réception du Sparta Prague (demain 16 heures) en UEFA Women’s Champions puis le déplacement à Lyon samedi soir (21 heures, Canal Plus) qui pourrait permettre aux Parisiennes de prendre un bel avantage dans la course au titre en D1 Arkema. À la veille de la réception du club tchèque, Olivier Echouafni s’est présenté devant la presse. Extraits choisis.

L’Etat du groupe

Echouafni : “Il se porte plutôt bien. On a essayé de gérer au mieux le fait de ne pas avoir joué la semaine dernière face à Prague. Tout le monde va plutôt bien. J’ai un groupe au complet. J’ai le choix. On a passé les tests PCR ce (lundi) matin. On aura toutes les réponses concernant ces tests ce (lundi) soir. Nous avons eu dix jours d’arrêts mais le rythme et la compétition, certaines filles les ont eus en sélection, d’autres ont pu les avoir en Championnat face à Issy.“

La semaine avec deux matches capitaux

Echouafni : “De l’impatience. De la motivation de pouvoir réaliser de bonnes choses. On fait ce métier pour jouer ce genre de matches. Il y a la Ligue des champions et puis il y aura le grand match à Lyon. On fait par étapes et, là, ce qui occupera nos prochaines 24 heures, c’est ce match face à Prague.“

Déjà des pensées au match de Lyon ?

Echouafni : “De toute façon, on doit avoir l’idée d’être concentrés sur Prague et non pas sur ce qui va se passer après. Certes, il y aura deux matches pour se qualifier. Mais malgré tout, l’idée est de bien se préparer. Pour se préparer pour le match de Lyon, il y a ce match de Prague qui arrive au bon moment. Les filles ont hâte de retrouver la compétition. L’objectif, c’est Prague, ce n’est pas Lyon. On sait ce qui va nous attendre ne va pas être simple. On joue une partie de notre saison, mais pour jouer cette belle fin de saison, il faut aussi être au bon endroit, au bon moment.“