La semaine du PSG s’annonce chargée. Les Parisiens disputeront deux matches à domicile : face au FC Barcelone ce mercredi en Ligue des champions et contre le FC Nantes dimanche soir. Et à la veille du huitième de finale retour de C1 face au club catalan (au Parc des Princes), Mauricio Pochettino se présentera en conférence de presse ce mardi à partir de 13h15, en compagnie de Keylor Navas.

Outre ce match européen, les Rouge et Bleu auront également une rencontre importante à domicile face au FC Nantes (dimanche 14 mars), dans le cadre de la 29ème journée de Ligue 1. Un succès qui sera obligatoire dans la course pour le titre de champion de France face au LOSC, l’OL et l’AS Monaco. Avant ce match face aux Canaris d’Antoine Kombouaré, Mauricio Pochettino sera en conférence de presse samedi à partir de 14h30. Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine du PSG