Nouveau retraité à seulement 33 ans, l’ancien joueur de Ligue 1, Eden Hazard, en a profité pour dire le plus grand bien de quelques anciens Parisiens, dont la légende Marco Verratti.

Après 17 ans de carrière, l’international belge, Eden Hazard, a décidé de raccrocher les crampons il y a quatre mois. Désormais à la retraite, l’ex-footballeur de 33 ans, notamment passé par le LOSC (2007-2012), Chelsea (2012-2019) et le Real Madrid (2019-2023), en a profité pour évoquer les moments forts de sa carrière dans un long entretien accordé à L’Equipe. Même s’il dit ne pas regretter son manque de rigueur au niveau de l’hygiène de vie, le Belge a également donné son ressenti sur sa vision du football. Et il considère ce sport avant tout comme un plaisir à faire partager aux supporters.

« Chapeau l’artiste. Tu m’as fait kiffer !«

Lors de cette interview, l’ancien Lillois a dit du plus grand bien d’un ancien joueur des Rouge & Bleu, qui a quitté la capitale cet été après plus d’une décennie de loyauté au club, Marco Verratti. « Mon match ultime dans ma carrière ? Le Brésil (2-1, quart de la Coupe du monde 2018). Je me sentais tellement fort, mentalement, physiquement. J’étais injouable. Pas marqué, pas de passe décisive, j’ai même raté. Mais c’est moi. Le joueur que j’ai rêvé d’être, je l’ai été sur ce match. Et j’ai fait rêver les gens, sans marquer, sans rien. Maintenant, il y a que ça qui compte. T’as des joueurs, je ne vais pas les citer, je respecte ce qu’ils font, mais ils mettent trois buts en faisant trois fois comme ça (il mime un pied tendu), et, après, on dit ‘ouah’… Ils jouent dans de grandes équipes, voilà. Oui, ils font gagner mais ils ne peuvent procurer un truc qu’à un supporter de leur équipe, mais à moi, rien. Je regardais le PSG pour Verratti. Peu importe son hygiène de vie, ses cartons, il ne pouvait pas changer. C’est un peu le même moule que moi. Il dribble dans sa surface, peut-être il perd le ballon et but derrière. ‘Ouais Verratti…’ Il s’en fout, il va recommencer. Chapeau l’artiste. Tu m’as fait kiffer ! »

Eden Hazard a également profité de cet entretien pour évoquer sa fin de carrière marquée par les pépins physiques à répétition au Real Madrid. Et le champion d’Angleterre 2015 et 2017 a comparé sa situation à celle de Javier Pastore, qui va prochainement se faire opérer de la hanche et possiblement mettre un terme à sa carrière : « Un matin, au réveil, j’ai une boule comme ça (il montre une petite tasse) à la cheville. Infection. Je me refais opérer. Encore deux ans de contrat, je me disais : ‘Vas-y, essaye de te bouger.’ Mais je partais de trop loin. J’ai perdu ma place, puis la confiance, puis l’envie. Je suis passé de costaud face à des gars qui m’arrachaient le genou à je me lève de mon lit, je suis blessé. J’aurais aimé comprendre pourquoi et je n’ai pas réussi. Par exemple, j’ai vu un mec qui travaille avec les énergies. Il m’a dit ‘les énergies, ça va pas.’ Merde, qu’est-ce qui se passe ? Ton corps ne veut plus, c’est tout, accepte. Tu connais un joueur qui finit sa carrière et qui a mal nulle part ? Je suis proche de (Javier) Pastore qui habite ici (en Espagne). Il me dit pareil. Le corps dit stop. Il a mis de sacrés petits ponts aussi. Quel joueur plaisir, quel beau joueur ! »