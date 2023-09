Les beaux messages des joueurs du PSG pour Marco Verratti

Après 11 ans au PSG, Marco Verratti a officiellement quitté le club de la capitale hier pour rejoindre Al-Arabi. Plusieurs de ses coéquipiers parisiens lui ont adressé un message.

C’est une page qui se tourne. Après 11 ans, 416 matches, 295 victoires et 30 trophées, Marco Verratti a officiellement quitté le PSG pour rejoindre le Qatar et le club d’Al-Arabi. Au moment de quitter un club qu’il a rejoint à 19 ans, le milieu de terrain n’a pas caché sa joie d’avoir pu jouer aussi longtemps à Paris. « J’ai été très fier de porter les couleurs du Paris Saint-Germain durant plus d’une décennie, de côtoyer tant de grands joueurs, et de remporter 30 trophées. Paris, le club et ses supporters auront toujours une place très spéciale dans mon cœur. Je serai Parisien pour toujours. » Après l’annonce de son départ, plusieurs de ses coéquipiers ont tenu à lui adresser un message sur leurs réseaux sociaux, comme Kylian Mbappé.

A voir aussi : Le bel hommage de Kylian Mbappé à Marco Verratti

Achraf Hakimi, Danilo Pereira, Kimpembe, Mukiele…

Sur sa story Instagram, Presnel Kimpembe a posté une photo avec Marco Verratti avec le texte suivant : « Un immense plaisir d’avoir eu la chance de jouer à tes côtés toutes ces années Marco. » Achraf Hakimi a aussi eu une pensée pour son désormais ex-coéquipier du PSG, en italien. « Bonne chance mon ami, tu vas nous manquer, Merci pour tout petit. » Nordi Mukiele lui a aussi adressé un beau message : « Bravo pour tout ce que tu as fait. Merci et bonne chance mon ami. » Danilo Pereira, qui a plusieurs fois été associé à Marco Verratti au sein du milieu de terrain du PSG, lui souhaite bonne chance dans son nouveau projet, avant d’expliquer que cela « avait été un réel plaisir de jouer avec toi mon ami. » Carlos Soler, Colin Dagba et des anciens Rouge & Bleu comme Blaise Matuidi, Ezequiel Lavezzi, Serge Aurier, Giovani Lo Celso ou Kevin Trapp lui ont aussi passé un message. Lionel Messi, qui a quitté le PSG et qui était proche du Petit Hibou, lui a aussi souhaité bonne chance pour sa nouvelle étape en carrière avant d’ajouter, « tu sais que je te souhaite toujours le meilleur. » Un message sur son compte Instagram posté sous une photo des deux joueurs.