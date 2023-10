En pleine trêve internationale et rassemblement pour les Bleus, quatre joueurs du PSG sont mobilisés avec le groupe de Didier Deschamps. Le sélectionneur était en conférence de presse ce lundi afin de répondre aux questions des journalistes présents sur place, au moment où ses joueurs arrivaient au compte gouttes à Clairefontaine.

Parmi les joueurs convoqués par Didier Deschamps pour ce rassemblement de l’Equipe de France, Kolo Muani voit son nom figurer dans la liste des attaquants. Ce dernier, avec Olivier Giroud et Marcus Thuram, se dispute la place vacante entre Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Ousmane Dembélé dans le secteur offensif des Bleus. A la question de savoir comment le sélectionneur fait son choix, il répond : « La hiérarchie est évolutive, ce n’est pas parce qu’il y en a un qui va marquer trois buts et qu’un autre ne marque pas que celui qui en a marqué trois va passer numéro un. Le profil des joueurs entre dans la réflexion aussi, même si ça n’empêche pas de continuer à être performant. Olivier il a quand même 37 ans, ça amène son entraîneur en club à le gérer. Il a un temps de jeu avec Milan mais il joue peu de matches entiers. le choix, c’est plus le profil par rapport à l’adversaire. Olivier et Marcus ont des profils qui se rapprochent, Kolo a un profil différent. C’est toujours dans l’optique d’être plus dangereux pour l’adversaire« . Dans cette réflexion, Kylian Mbappé a bien évidement une place de titulaire assurée, et ce, malgré une certaine méforme en ce moment avec le Paris Saint-Germain.

Au cours de sa conférence de presse, Didier Deschamps a été interrogé sur le numéro 7 du PSG, et s’est voulu compréhensif avec son attaquant : « Il n’est pas dans une période d’efficacité, pour un joueur comme lui ça se voit un peu plus. Sur l’occasion qu’il a hier, il le sait très bien, sur le match d’hier, surtout la seconde période, il est disponible mobile, dans la répétition des efforts. Tout ce qu’il a vécu durant cet été, et cette cadence infernale avec un match tous les trois jours lui donnent aussi le droit à cette période où il est un peu moins bien. Il a le sourire, il est heureux d’être là« .

Calendrier Equipe de France

Pays-Bas – France – Vendredi 13 Octobre (20h45 sur TF1) – Qualif Euro 2024

France – Ecosse – Mardi 17 Octobre (21h sur TF1) – Match amical