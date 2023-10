Alors qu’il éclabousse la Bundesliga de son talent avec le RB Leipzig, Xavi Simons n’a pas encore les idées claires sur son futur. Au cœur d’une interrogation autour d’une possible prolongation de prêt en Allemagne pour la saison prochaine, que doit faire le Paris Saint-Germain avec sa pépite ?

Xavi Simons n’a pas mis beaucoup de temps pour se faire une place dans le futur du Paris Saint-Germain. Formé au FC Barcelone, le Néerlandais arrive dans la capitale en 2019 avec, déjà, une attention particulière autour de lui. Vendu comme une énorme promesse du football dès son plus jeune âge, l’attaquant ne tarde pas à faire les plus beaux jours de la section U19 ces dernières années. Mais alors qu’il se présente comme la tête d’affiche des jeunes parisiens, le jeune offensif ne se trouve pas sa place dans l’équipe première, sous les ordres de Mauricio Pochettino.

En quête de temps de jeu, Xavi Simons trouve une porte de sortie vers le PSV lors de l’été 2022. Le Néerlandais rentre au pays pour une durée déterminée d’une seule saison, avant de revenir à Paris. Si le PSG a changé de direction et d’entraîneur, le joueur de 20 ans ne rentre pas encore dans les plans de Luis Enrique, préférant approfondir le développement de sa pépite dans un nouveau grand club européen. C’est donc en Allemagne, au RB Leipzig que l’attaquant s’engage pour la saison 2023/24 en paraphant un nouveau prêt d’une saison. Et il n’a pas fallu longtemps pour que les supporters allemands découvrent le talent inné de Xavi Simons. Auteur d’un début de saison brillant, le Néerlandais a déjà inscrit 3 buts et distribué 4 passes décisives en 7 matchs de championnat. Une justesse qui a rapidement conquis les dirigeants du RB Leipzig, qui demandent déjà au joueur de réfléchir à une prolongation de prêt pour la saison prochaine. Selon les dernières informations de BILD, le club et le joueur auraient même déjà engagé des premières discussions sur le futur.

Quelle est la place du PSG dans ce dossier ?

Mais le Paris Saint-Germain est encore maître de la décision finale. Afin de pouvoir prolonger son prêt, Xavi Simons devra d’abord en discuter avec les dirigeants parisiens lors de son retour en juin prochain. Sans l’accord de la direction sportive Rouge et Bleu, pas de signature. Avec un tel potentiel exploitable, le choix reposera aussi sur les idées de Luis Enrique et le mercato estival 2024. Si l’été dernier la priorité était aux remplacements de Lionel Messi et Neymar Jr, ce début de saison nous dévoile un manque important au poste de numéro 10. Les arrivées de Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola ne comblent pas le rôle que pouvait apporter les deux stars sud-américaines la saison dernière. Derrière cette nouvelle attaque parisienne prometteuse, la présence de Xavi Simons ne serait pas de trop, afin d’équilibrer le milieu de terrain et de faire la transition lors de la possession et la construction du jeu. Les premiers matchs joués par le club de la capitale ont montré les limites dans le cœur du jeu face aux lignes défensives resserrées adverses. Le rôle de transition est alors donné à Vitinha, qui réalise un excellent début de saison, mais qui oblige Kylian Mbappé à occuper son côté, tout en gardant une assistance dans l’axe de l’attaque. Une présence supplémentaire en soutien à la ligne offensive, pouvant créer la différence, dédoubler et casser la ligne de défense ne serait donc pas de refus pour l’équilibre. Et il semblerait que Xavi Simons coche toutes ces cases. Ses passages au PSV et au RB Leipzig ont construit un joueur fulgurant, capable de prendre la décision de dribbler et se mettre dans les meilleures conditions pour tirer ou servir ses coéquipiers. Des qualités maintenant plus qu’exploitables pour Luis Enrique, afin d’en faire un élément clé dans l’effectif parisien. Dans un groupe jeune et ambitieux, aux côtés du maître Kylian Mbappé, du maestro Ousmane Dembélé et du prometteur Warren Zaïre-Emery, la place du Titi Parisien semble toute trouvée, au cœur d’une équipe qui lui correspond.