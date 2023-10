[MAJ] Accord PSG-Leipzig pour un prolongement du prêt de Simons ?

Revenu au PSG cet été contre six millions d’euros, Xavi Simons a dans la foulée été prêté au RB Leipzig. Il pourrait poursuivre son aventure en Allemagne après cette saison.

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le PSG, Xavi Simons avait décidé de quitter les Rouge & Bleu pour rejoindre le PSV Eindhoven. Aux Pays-Bas, il a brillé en marquant 22 buts et délivrant 12 passes décisives en 48 matches toutes compétitions confondues. Avec ses performances, il a été convoqué avec les Pays-Bas pour la Coupe du monde. Dans son contrat avec le club néerlandais, il avait une clause de rachat du PSG à hauteur de 6 millions d’euros. Le club de la capitale a décidé de la lever et de prêter dans la foulée au RB Leipzig. En Allemagne, il reste sur ses standards de la saison dernière (11 matches, trois buts et quatre passes décisives).

Rien encore de signer

Plusieurs membres du club de Bundesliga ont fait part de leurs souhaits de le voir rester plus qu’un an à Leipzig. Ce mercredi matin, Sky Sport Deutshland explique que le PSG et le RB Leipzig auraient un accord verbal sur la possibilité de voir l’international néerlandais de poursuivre l’aventure en Allemagne à l’issue de son prêt, lui qui est encore lié avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2027. Selon le média germanique, Max Eberl, l’ancien directeur sportif du RB Leipzig, était à l’origine de cette possibilité. Mais pour l’instant, rien n’est fixé par écrit. « À la mi-octobre, sans surprise, rien n’était décidé pour l’avenir. Tout est ouvert, la saison est encore longue« , conclut Sky Sport.

Selon BILD, Xavi Simons serait « presque certain » de rester en Allemagne la saison prochaine. Le média évoque des « premières discussions et quelque chose comme un accord préliminaire » pour trouver un terrain d’entente avec le Néerlandais. Le prêt serait prolonger si le club allemand se qualifie pour la Ligue des Champions en fin de saison, et si le Titi Parisien garde un temps de jeu qui lui convient.