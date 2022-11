Ekitike : « C’est sûr que ça a été un match assez compliqué »

Entré en jeu à 25 minutes de la fin du match entre le PSG et la Juventus Turin dans le cadre de la sixième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, Hugo Ekitike a tenté des choses pour aider ses coéquipiers à sceller le score. Mais, malheureusement les Parisiens ne se sont imposés que d’un but face aux Turinois (1-2) et doivent se contenter de la deuxième place du groupe derrière le Benfica. Le jeune attaquant est revenu sur cette victoire difficile pour les Rouge & Bleu.

« C’est sûr que ça a été un match assez compliqué puisqu’on s’est quand même fait dominer. Ils étaient beaucoup dans notre camp. Maintenant, je trouve que l’on a fait le boulot avec cette courte victoire, salue le numéro 44 parisien pour PSG TV Après, personnellement, je suis rentré et j’ai essayé d’apporter le maximum et surtout d’être présent pour les tâches défensives pour aider l’équipe. C’est ce que le coach m’a demandé en rentrant. Donc voilà, c’est un match ou j’ai beaucoup couru et je n’ai pas pu avoir l’apport que je peux amener d’habitude en étant plus au front de l’attaque. Mais voilà, on a fait le nécessaire, j’ai fait le nécessaire pour que l’équipe gagne et il faut se concentrer sur le prochain match qui arrive vite.«