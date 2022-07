Ekitike va passer sa visite médicale avant de signer au PSG

Le dossier Hugo Ekitike s’est accéléré ces dernières heures. Alors que le joueur avait déjà trouvé un accord avec le PSG, les Rouge & Bleu et le Stade de Reims discutaient au niveau de l’indemnité que devrait payer le club de la capitale pour s’attacher les services de l’attaquant (20 ans). Plusieurs médias ont affirmé ce vendredi après-midi que les deux clubs avaient trouvé un accord autour d’une somme de 36 millions d’euros, bonus compris. Une information confirmée par l’Equipe.

Ekitike a quitté le stage de Reims en Belgique

Selon le quotidien sportif, Hugo Ekitike a quitté le stage de préparation de Reims en Belgique afin de venir passer sa visite médicale préalable à sa signature au PSG. Au sein du club de la capitale, on espère pouvoir officialiser son arrivée dans la soirée. L’attaquant « devrait ensuite faire la connaissance de ses nouveaux coéquipiers samedi après-midi, au moment du départ de la délégation parisienne pour le Japon. » Santi Aouna, journaliste de Foot Mercato confirme qu’Ekitike a quitté le stage de Reims ce vendredi après-midi. Il signera un contrat de cinq ans. Santi Aouna confirme que le PSG souhaite qu’il fasse la tournée au Japon. De son côté Fabrice Hawkins – journaliste Prime Video – confirme aussi l’accord entre le PSG et Reims. Pour lui, « il ne reste qu’à régler la question des différentes commissions« . L’idée de Paris est de le faire entrer dans la rotation. « Paris anticipe aussi une baisse de régime de ses attaquants après le mondial et Hugo Ekitike aura plus de temps de jeu à ce moment-là. » Enfin, Saber Desfarges confirme l’accord entre le PSG et Reims et avance les chiffres suivant, 28,5 millions d’euros + 6,5 millions d’euros de bonus.

🔴🔵 Accord PSG/Reims pour Hugo Ekitike. Montant du transfert: 28,5 millions d’euros + 6,5 millions d’euros de bonus. ✍️ L’attaquant a quitté le stage rémois et va s’engager 5 ans avec le PSG. Il était la priorité parisienne en attaque, devant Scamacca. #Mercato pic.twitter.com/11soMAq01h — Saber Desfarges (@SaberDesfa) July 15, 2022

Hugo Ekitike 🇫🇷 à Paris c’est presque bouclé !

Le PSG et Reims sont tombés d’accord. Transfert estimé à 35 millions d’euros bonus compris.

Il ne reste qu’à régler la question des différentes commissions. L’attaquant de 20 ans pourra ensuite signer à Paris pour 5 ans. — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 15, 2022