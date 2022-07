(MAJ) – Accord PSG / Reims pour Hugo Ekitike

Durant ce mercato estival, le PSG, sous l’impulsion de sa nouvelle direction sportive, souhaite renouveler assez nettement l’effectif à la disposition de Christophe Galtier. Et pour ce faire, tous les secteurs sont donc concernés. En attaque par exemple, de nombreuses pistes sont explorées, à l’image de celles menant à Gianluca Scamacca et Hugo Ekitike.

Pour ce qui est du premier cité, Sassuolo se montrerait un chouïa trop gourmand. En effet, alors que le PSG propose 35 millions d’euros, le club transalpin attendrait 50 millions d’euros pour céder son avant-centre de 23 ans. Une requête qui aurait fini de refroidir le club de la capitale pour l’heure. Conclusion directe de cet état de fait, Luis Campos aurait largement accéléré les démarches afin de conclure la venue d’Hugo Ekitike.

Un accord sur le point d’être trouvé

Ce jour, les sources sont unanimes, Hugo Ekitike est en passe de devenir un joueur du PSG. L’Equipe nous confirme que les contours d’un accord ont été définis par les deux clubs au cours d’un entretien téléphonique ce jeudi. Cette transaction est estimée à 30 millions d’euros. Mieux, tout pourrait se conclure d’ici la fin de la semaine. L’attaquant de 20 ans serait, quant à lui, déjà tombé d’accord avec les Rouge et Bleu sur les bases d’un contrat de cinq saisons. Goal corrobore, pour sa part, les informations du quotidien sportif. Marc Mechenoua indique qu’un accord se profile très fortement. Celui-ci devrait se chiffrer à hauteur de 35 millions d’euros, bonus compris. Hugo Ekitike au PSG, ce ne serait plus qu’une question d’heures, expose le journaliste. Enfin, Loïc Tanzi abonde dans le même sens en expliquant que le dénouement est très proche et que la somme totale offerte par le PSG à Reims est de 36 millions d’euros.

(MAJ, 15h02) – Et quelques minutes plus tard, Loïc Tanzi affirme finalement qu’un accord a été trouvé entre le PSG et le Stade de Reims pour le transfert d’Hugo Ekitike. Celui-ci serait donc de 36 millions d’euros, bonus compris. De son côté, Santi Aouna explique que le joueur a déjà quitté Bruxelles, lieu du stage rémois, afin de rallier Paris. Le PSG aimerait pouvoir compter sur sa nouvelle recrue lors de son stage de pré-saison au Japon qui démarrera ce samedi 16 juillet.