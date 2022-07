Robert Lewandowski ne rejoindra pas le PSG

Alors que le mercato du PSG s’accélère réellement avec les venues très probables d’Hugo Ekitike et de Renato Sanches, d’autres pistes semblent, à contrario, se refroidir dans le même temps. C’est notamment le cas de celle menant à Robert Lewandowski. Désireux d’associer le canonnier polonais à Kylian Mbappé sur le front de l’attaque rouge et bleu, Luis Campos était donc sur ses traces. Problème, l’ancien borussen aurait déjà arrêté sa décision et ce, depuis un bon petit moment.

Robert Lewandowski vers le Barça

En effet, la presse allemande est unanime ce jour : le FC Barcelone et le Bayern Munich seraient proches de trouver un terrain d’entente pour le transfert de Robert Lewandowski. Sky Sport et Bild indiquent que la volonté des deux clubs étant commune et la dernière offre en date du Barça, à hauteur de 50 millions d’euros, devant faire la différence, tous les signaux sont au vert pour que ce dossier soit bouclé très rapidement. Quant à lui, le principal intéressé veut rallier la Catalogne depuis le départ. En ce sens, Christian Falk indique que l’avant-centre de 33 ans n’a pas souhaité négocier avec le PSG ni Chelsea. Une information corroborée par Le Parisien. Malgré la volonté rouge et bleu de le recruter, Robert Lewandowski va finalement, selon toutes vraisemblances, rejoindre le club culé dans les tous prochains jours.