Dans les prochains jours, El Chadaille Bisthiabu va officiellement quitter le PSG pour rejoindre Leipzig. En Allemagne, il tentera de relancer sa progression après deux saisons où il a peu joué.

El Chadaille Bitshiabu a été l’un des titis les plus prometteurs du centre de formation du PSG ces dernières années. Le longiligne défenseur central (1m96) de 18 ans va très prochainement quitter son club formateur pour prendre la direction du RB Leipzig. Il devrait signer un contrat de cinq ans avec le club allemand et le PSG devrait récupérer 15 millions d’euros plus 5 millions de bonus dans la transaction. Selon l’Equipe, le choix numéro 1 du club de la capitale n’était pas une vente de son titi. Le PSG aurait aimé le prolonger puis le prêter dans la foulée.

Un montant de transfert pas si surprenant

Encore sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, il devrait rejoindre le RB Leipzig pour 20 millions d’euros bonus compris. Une somme qui peut surprendre. Mais le quotidien sportif explique que El Chadaille Bitshiabu est perçu comme un fort potentiel par les grandes écuries européennes depuis de très nombreuses années. « Le titi répond à beaucoup de critères appréciés des directions sportives européennes. » Pour un scout anglais, le départ d’El Chadaille Bitshiabu ne serait pas une vraie perte pour le PSG à court terme. « À court terme, non. En termes de concurrence et de contexte, il n’y avait pas les éléments pour qu’il s’épanouisse au PSG. » Si à Leipzig, il arrive à gommer ses carences, « il peut très bien atterrir au Bayern dans deux ou trois ans« , assure le même scout. « En raison de son gabarit, il a étalé des difficultés à se retourner rapidement. Il a accusé également des problèmes de lecture du jeu défensif et d’anticipation, se montrant trop souvent en réaction« , analyse L’Equipe. La publication explique qu’à sa décharge, il a très peu joué ces deux dernières saisons, 16 avec les pros et 4 avec les U19 lors de l’exercice 2022-2023. « Cela n’a sans doute pas favorisé sa progression. À Leipzig, club réputé pour faire jouer les jeunes, il aura l’occasion de travailler sur ses points faibles tout en cultivant ses points forts« , conclut le quotidien sportif.