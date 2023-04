Annoncé dans le viseur de l’Eintracht Francfort, El Chadaille Bitshiabu va changer de représentant. À la manière de Warren Zaïre-Emery, le titi parisien a décidé de rejoindre l’écurie de Jorge Mendes.

Avec une dizaine de rencontres à son actif cette saison, El Chadaille Bitshiabu a connu une ascension intéressante en 2022-2023. Certes, son inexpérience lui a parfois joué quelques tours, mais quoi de plus normal du haut de ses 17 printemps ? Depuis plusieurs semaines, on parle notamment d’un prêt pour le natif de Saint-Denis, ce qui lui permettrait de parfaire tranquillement ses gammes dans le monde professionnel. Mais d’autres rumeurs font également état d’un possible transfert cet été.

Jorge Mendes aux commandes

L’Eintracht Francfort, qui pourrait perdre Evan Ndicka cet été, songerait fortement à El Chadaille Bitshiabu pour le suppléer au sein de son arrière-garde. Le PSG serait même disposé à entrouvrir la porte à son titi. Un transfert qui pourrait être entériné autour des 15 millions d’euros d’indemnité. En attendant de voir si ces échos seront confirmés, ou non, El Chadaille Bitshiabu a apparemment décidé de changer de représentant. C’est Foot Mercato qui nous expose cela ce dimanche. Ainsi, le prometteur défenseur central va rejoindre les rangs du super agent Jorge Mendes. Reste à voir si cela débouchera sur quelque chose de concret cet été. On peut notamment penser à une prolongation, son contrat prenant fin en juin 2024, un prêt, ce qui paraitrait assez logique, ou un transfert sec.