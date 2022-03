Le PSG ne laissera pas partir El Chadaille Bitshiabu

À neuf matches de la fin du championnat, le PSG doit encore valider officiellement le dixième titre de champion de France de son histoire. Un titre important et symbolique pour les Rouge & Bleu dans une saison décevante sur le plan sportif. En effet, suite à la nouvelle déconvenue en Ligue des champions, de nombreux changements sont attendus aussi bien dans l’organigramme du club que dans l’effectif. Et l’un de ces chantiers concerne la place des jeunes dans le groupe professionnel.

Très peu utilisés par Mauricio Pochettino, les Titis voient de nombreux clubs être attirés par leur situation. C’est le cas d’El Chadaille Bitshiabu. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, le défenseur central de 16 ans est dans le viseur du FC Bayern Munich, comme rapporté par Foot Mercato il y a quelques semaines. De son côté, le joueur d’1m96 prend part aux entraînements avec le groupe professionnel et a participé à 2 matches de Coupe de France cette saison (38 minutes). Et d’après les dernières informations de Foot Mercato, les Rouge & Bleu ne comptent pas laisser filer leur international U17 français. Le club de la capitale « a sorti les barbelés et ne laissera pas partir son espoir, quel que soit le prix proposé et quel que soit le club intéressé », rapporte FM.

Pour rappel, le Bayern était prêt à débourser une somme importante pour s’attacher les services d’El Chadaille Bitshiabu, avec pour objectif d’en faire un potentiel titulaire en puissance dans les années à venir. De son côté, l’entourage du joueur a pour volonté de poursuivre au PSG, comme indiqué par RMC Sport le 17 mars dernier. Cependant, le joueur de 16 ans s’attendait à faire plus d’apparitions en match.