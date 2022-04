Pochettino espère que le carton rouge de Michut sera annulé

Le PSG s’est imposé contre Angers ce soir (0-3) mais devra patienter pour officialiser son titre, Marseille ayant gagné contre Nantes (3-2). Mauricio Pochettino aurait aimé gagner le titre ce soir mais il veut maintenant qu’il soit officiel samedi soir au Parc des Princes.

« C’est mieux de gagner le championnat. Ce n’est pas pour l’instant possible mais je pense que l’on a fait un bon match, on a gagné les trois points et ça c’est le plus important. Ce n’était pas facile mais c’est une bonne performance, salue l’entraîneur du PSG pour Canal Plus. Je suis heureux avec les joueurs. Edouard Michut ? Le problème c’est l’arbitre. Je pense qu’il y avait faute. Il a touché la jambe mais c’était involontaire. Il n’a pas fait exprès. Je ne comprends pas pourquoi il y a eu carton rouge. Bien sûr c’était dangereux mais ce n’était pas volontaire. Je suis très déçu sur cette action, j’espère quelle pourra être revue et que le carton rouge sera annulé. La fête pour samedi ? J’espère. Je pense que c’est très important de remporter le championnat. C’est l’objectif et j’espère qu’on pourra le faire au Parc des Princes.«