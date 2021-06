El Pais déplore l’évolution de Mbappé

Kylian Mbappé est au coeur des débats et des discussions concernant son avenir. Va-t-il prolonger au PSG ? Sera-t-il transféré dès cet été ? Le feuilleton sera encore long et la conclusion reste incertaine. Dans ce début d’Euro, le Parisien a encore impressionné face à l’Allemagne grâce à ses accélérations fulgurantes et ses reprises d’appuis impressionnants.

Pourtant le média El Pais fait une longue analyse sur le jeu de Kylian Mbappé et son manque de tranchant devant le but. Le média indique que Thomas Tuchel s’est fait virer de la capitale française pour “sa gestion” du numéro 7 Rouge & Bleu.

L’ex-coach parisien voulait le convaincre qu’il ne devait pas “imiter Neymar parce qu’il n’était pas un meneur de jeu mais un attaquant”. En conséquence, il n’hésitait plus à le sortir ou le mettre sur le banc comme lors des trois de ses cinq derniers matchs à Paris (Montpellier, OL et LOSC). Une situation qui allait à l’encontre des souhaits de Leonardo.

Le média espagnol rajoute que des sources proches du club considèrent que “Mbappé a perdu deux ans de sa carrière en essayant d’être un ‘dix'” et “même s’il essaie depuis des mois de redevenir le ‘numéro 9’ comme à Monaco, il n’a toujours pas retrouvé son plein potentiel en tant qu’attaquant.”

On rappellera tout de même que l’attaquant a marqué 42 buts en 47 rencontres cette saison avec le PSG et a été auteur de match de très haut niveau contre le FC Barcelone ou encore contre le Bayern Munich.