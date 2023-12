Elsner : « On n’a pas envie de jouer les victimes non plus »

Dimanche après-midi, le PSG se déplace au Havre dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Luka Elsner, le coach havrais, s’attend à un défi de taille face au club de la capitale.

À l’horaire inhabituel de 13 heures (Prime Video, Canal Plus Foot), le PSG affronte Le Havre, au stade Océane, dimanche pour le compte de la quatorzième journée de Ligue 1. Invaincu depuis cinq matches (quatre nuls 0-0, une victoire), le promu veut s’appuyer sur ses derniers matches pour tenter d’arracher un résultat face au leader de la Ligue 1. Deux jours avant la rencontre contre le PSG, Luka Elsner s’est présenté en conférence de presse. Le coach Havrais veut voir son équipe faire son match contre Paris.

« Un défi oh combien difficile »

« L’aborder en essayant de convaincre les garçons qu’ils sont en capacité de réaliser un bon match. C’est difficile de parler de l’issue du résultat, mais il serait intéressant pour nous d’être capable de réaliser un match similaire à ce que nous avons pu faire contre Lens ou Monaco. […] On sait que c’est une équipe qui est dans une facilité de création offensive incroyable, même sur leur dernier match de Champions League. Il leur a fait défaut l’efficacité, mais c’est une équipe qui marque pratiquement tout le temps. Donc, c’est un défi oh combien difficile. […] Je pars du principe que faire preuve d’aucun courage et d’aucune audace sur un match comme ça, c’est peut-être prendre le plus grand risque. On sera exposé à des moments difficiles. […] On n’a pas envie de jouer les victimes non plus.«

« Plan anti-Mbappé ? Cela semble compliqué »

Luka Elsner a également expliqué qu’il ne comptait pas faire de plan anti-Mbappé, le danger pouvant venir de partout au PSG. « Plan anti-Mbappé ? Cela semble compliqué. S’il y a un plan anti-Mbappé, il n’y aura pas de plan Dembélé, et du coup de l’autre côté, la vitesse, la capacité en un contre un, surtout la doublette avec Hakimi risque de faire très très très mal. Il y a un projet collectif de réduire les espaces et d’essayer d’éliminer des zones d’expressions. Mais face au meilleur joueur du monde à l’heure actuelle, la réponse ne peut être collective. On essayera de limiter les difficultés que nos joueurs rencontreront et qu’ils ne soient pas tous seuls à les rencontrer.«