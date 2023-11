Marquinhos présent dans le groupe pour Le Havre ?

Victime d’une petite lésion aux ischios-jambiers droit avec le Brésil, Marquinhos va manquer le match du PSG contre Newcastle mardi. Il pourrait faire son retour contre Le Havre.

Marquinhos, qui réalise un bon début de saison sous le maillot du PSG, est revenu avec une blessure de la trêve internationale. Titulaire et capitaine du Brésil contre l’Argentine (0-1), le numéro 5 parisien avait dû quitter le terrain à la mi-temps en raison d’une petite lésion aux ischios-jambiers droit. Après de nouveaux examens passés à Paris, il a été annoncé forfait pour 10 jours. Il a manqué la victoire parisienne contre Monaco vendredi (5-2) et le sera également contre Newcastle mardi. Mais son absence ne devrait pas durer encore trop longtemps.

Programme individualisé pour Marquinhos

Comme rapporté plus tôt dans la journée, le capitaine du PSG a repris la course ce dimanche sur les pelouses du Campus PSG, pendant que ses coéquipiers, sauf Warren Zaïre-Emery et Nuno Mendes qui poursuivent leur protocole de soins, se préparaient à affronter les Magpies. Le Parisien explique que Marquinhos « a bénéficié d’un programme individualisé pour remettre tout doucement la machine en route. » S’il sera trop juste pour le match capital contre Newcastle lors de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des champions, il pourrait, sauf rechute, postuler pour une place dans le groupe pour le déplacement au Havre dimanche après-midi (13 heures, Prime Video), pour le compte de la 14e journée de Ligue 1.