PSG : Achraf Hakimi en course pour le Ballon d’Or Africain 2023

Après avoir vu Lionel Messi remporté son huitième Ballon d’Or, le continent africain s’apprête à récompenser son meilleur joueur à travers le monde. Pour l’occasion, le joueur du PSG, Achraf Hakimi, est en course pour le trophée équivalent continental.

Le 11 décembre prochain à Rabat (Maroc), la Confédération Africaine de Football organise sa soirée récompensant le football du continent avec différents trophées à remettre. Parmi eux, le plus prestigieux, le Ballon d’Or Africain. Une catégorie dans laquelle figure Achraf Hakimi. Le numéro 2 du PSG est en course pour le titre de meilleur joueur africain, notamment grâce à son début de saison canon avec le maillot Rouge & Bleu sous les ordres de Luis Enrique. Cependant, en plus de ses 4 buts et 4 passes décisives en 14 matchs toutes compétitions confondues, son parcours avec le Maroc en Coupe du Monde au Qatar pèse forcément. Un parcours historique il y a près d’un an qui permet également à ses coéquipiers avec les Lions de l’Atlas de postuler au titre de meilleur joueur africain de l’année : Sofyan Amrabat, Yassine Bounou et Youssef En-Nesyri. Aux côtés des Marocains, Riyad Mahrez, Victor Osimhen, Franck Zambo Anguissa, Vincent Aboubakar, Sadio Mané et Mohamed Salah sont également en course pour remporter ce trophée.