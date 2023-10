En chantier cet été, la défense du PSG toujours en travaux ?

Sous la houlette de Luis Campos et Luis Enrique, le PSG a entamé au cours de l’été 2023 une nouvelle ère. A l’aube de celle-ci, de nombreux chantiers se présentent aux dirigeants du club de la capitale : la refonte de la défense, du milieu de terrain mais aussi de l’attaque. Concernant l’arrière garde, les prémices de la révolution ont laissé place à l’optimisme, mais de plus près, des zones d’ombres demeurent.

Le Paris Saint-Germain compte aujourd’hui cinq joueurs capables d’évoluer en défense centrale : Presnel Kimpembe, Marquinhos, Milan Skriniar, Lucas Hernandez et Danilo Pereira. Blessé de longue date, le champion du monde 2018 et titi parisien n’entre pas encore dans la rotation que se partage les quatre autres joueurs dans l’axe de l’arrière garde Rouge & Bleu depuis le début de la saison. Arrivé dans la peau d’un défenseur central, l’ancien joueur du Bayern Munich est lui contraint d’évoluer sur le flanc gauche de la défense depuis la blessure de Nuno Mendes à ce poste. Le numéro 21 du PSG a rejoint la capitale au cours du mercato estival 2023 en provenance de la Bavière contre la somme de 45 millions d’euros. Alors de retour d’une grave blessure au genou, les doutes planaient au-dessus de sa tête, et force est de constater qu’à ce jour, il est le défenseur parisien qui donne le plus de satisfactions.

Dans ce qui s’apparente au onze titulaire de Luis Enrique, ce sont Marquinhos et Milan Skriniar qui prennent place. Les deux joueurs figurent parmi ceux les plus utilisés par le technicien espagnol avec dix rencontres disputées, à égalité avec Achraf Hakimi, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé, Vitinha, Kylian Mbappé ou encore Gonçalo Ramos, qui en temps de jeu est bien en dessous. C’est dans ce contexte là qu’il est intéressant de se pencher sur les chiffres défensifs des deux centraux titulaires.

Marquinhos : 50% de duels remportés sur 5,4 disputés en moyenne par match en Ligue 1

: 50% de duels remportés sur 5,4 disputés en moyenne par match en Milan Skriniar : 50% de duels remportés sur 4,5 disputés en moyenne par match en Ligue 1*

Si les chiffres ne sont pas alarmants, ils restent tout de même parlants et peuvent être sujets de questionnements. Dans un contexte où Milan Skriniar semblait arriver au PSG comme le grand sauveur en défense, le Slovaque parait en difficulté sur beaucoup de situations. En se penchant davantage sur ses duels, l’ancien de l’Inter Milan affiche un taux de pourcentage dans les duels aériens de 38%, rien de rassurant du haut de son 1m87. Pour le Brésilien, le taux de succès dans les airs est de 45%. Et les questions commencent à se poser lorsque la comparaison se fait avec Danilo Pereira. Le Portugais semble être devenu un second couteau après tant de services rendus au cours des saisons précédentes. L’international portugais affiche pourtant des taux de pourcentage bien plus intéressants défensivement que ses deux coéquipiers : 65% de duels remportés, et 62% dans les airs. Danilo Pereira dresse ce bilan statistique avec 7 matchs de Ligue 1 Uber Eats (400 minutes) disputés, quand Milan Skriniar compte lui 8 matchs de championnat de France (720 minutes).

A quelques heures maintenant d’un choc déterminant pour la suite de la saison du Paris Saint-Germain face à l’AC Milan, ce mercredi 25 octobre au Parc des Princes (21h sur Canal +), le danger pourrait venir des airs avec la présence d’Olivier Giroud en point d’appuie. En ce sens, la présence de Danilo Pereira pourrait rendre de biens bons services à la défense parisienne.

Sur le long terme, le numéro 15 du PSG, en terme de complémentarité, balle aux pieds, dans les duels, la lecture du jeu ou encore face au manque de vitesse de Milan Skriniar pour combler les espaces lors des phase de transition ou de contre attaque, devrait pouvoir être un casse-tête supplémentaire pour Luis Enrique. Sur le plan tactique, dans le passé, le Portugais a su s’accommoder aux montées d’Achraf Hakimi par exemple afin de couvrir les velléités offensives du Marocain qui aujourd’hui sont accentuées sous la houlette de Luis Enrique. Par ailleurs, l’idée que Danilo Pereira dégagerait un leadership naturel au sein du vestiaire Rouge & Bleu et sur le terrain a émergé depuis son arrivée, un trait de caractère qui s’oppose totalement à la discrétion dont fait preuve Milan Skriniar. Au sein d’une défense qui a été un chantier primordial l’été dernier avec le recrutement du Slovaque puis de Lucas Hernandez, les travaux semblent toujours en cours tant les incertitudes demeurent pour l’arrière garde du PSG. L’heure des conclusions n’est pas encore arrivée tant les retours de blessure de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes pourraient rebattre les cartes et apporter cette sérénité toujours recherchée. L’idée n’est pas de chuchoter à l’oreille du coach du Paris Saint-Germain afin qu’il fasse ses choix, mais simplement de mettre en lumière le fait de faire jouer une vraie concurrence sur le long terme, qui semble légitime.

*Source : @DTFootball_ & Sofascore