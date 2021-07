En vacances, Donnarumma s’entraîne avec le short du PSG

Gianluigi Donnarumma est un joueur du PSG depuis six jours. Le gardien italien a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2026 avec les Rouge & Bleu. Vainqueur de l’Euro 2020 avec l’Italie il y a neuf jours, Gigio est actuellement en vacances. Il devrait faire son retour en France au début du mois d’aout. Mais pendant ses vacances, il continue de travailler pour arriver en forme dans sa nouvelle équipe. Sur ses réseaux sociaux, on peut le voir courir sur un tapis de course avec le short du maillot de gardien jaune du PSG pour la saison 2021-2022.