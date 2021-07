Le PSG a officialisé sa quatrième recrue du mercato estival. Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, le club de la capitale s’est attaché les services de Gianluigi Donnarumma, qui arrivait en fin de contrat avec l’AC Milan le 30 juin. Une signature confirmée via les différentes plateformes des Rouge et Bleu. Le portier de 22 ans – qui a remporté l’Euro avec l’Italie et été élu meilleur joueur de la compétition – a paraphé un contrat de cinq ans avec le PSG, soit jusqu’en juin 2026. Il y a trois semaines, il avait passée la traditionnelle visite médicale à Rome. L’opération serait d’une valeur totale de 60 millions pour les 5 prochaines années. Il portera le numéro 50.

Pour PSG TV, le nouveau portier Rouge & Bleu s’est réjouit de sa signature dans la capitale française. “Je suis très heureux de faire partie de ce grand club qu’est le Paris Saint-Germain. Je me sens prêt à relever ce nouveau défi, et continuer à grandir ici. Avec Paris, je veux gagner autant que possible et donner de la joie aux supporters.“

Nasser al-Khelaïfi – président du PSG – est ravi de l’arrivée du tout frais champion d’Europe. “Nous sommes heureux d’accueillir Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain. Nous le félicitons pour sa victoire à l’UEFA EURO 2020, et son titre de meilleur joueur de la compétition. Je sais que Gianluigi recevra un accueil chaleureux de la part de tout le monde au club, y compris de ses coéquipiers, de notre staff et de tous les supporters parisiens.“