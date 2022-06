Depuis quelques jours, Christophe Galtier est annoncé en pôle position pour reprendre le banc du PSG après le départ de Mauricio Pochettino, qui n’a toujours pas été officialisé. Hier, plusieurs informations contradictoires sont apparues dans ce dossier. D’un côté on parlait d’un accord entre le PSG et Nice et d’une arrivée imminente de l’ancien coach de Lille, alors que de l’autre on explique qu’il devrait bien être l’entraîneur des Rouge & Bleu mais qu’il n’y avait pas encore d’accord entre toutes les parties.

une issue est loin d’être trouvée ?

Le Parisien penche pour la deuxième partie. Selon le quotidien francilien, « il ne fait plus guère de doute« , Christophe Galtier « sera l’entraîneur du PSG la saison prochaine » mais son arrivée « pourrait encore prendre un peu de temps avant d’être finalisée. » Le champion de France et Nice discutent depuis la semaine dernière mais aucun accord n’a – pour l’instant – été trouvé entre les deux clubs même si les liens entre Galtier et Luis Campos facilitent les discussions assure Le Parisien. La finalisation de ce dossier devrait encore prendre du temps, notamment en raison du contrat de Galtier, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2024 chez les Aiglons. Cette situation contractuelle semble « autoriser les dirigeants niçois à se montrer gourmands quant à l’indemnité de transfert (estimée autour de 10 M€). » Au PSG – qui assure vouloir prendre la bonne décision – on explique qu’une issue est loin d’être trouvée « même si les discussions se poursuivent entre toutes les parties concernées.«

Le PSG ne peut pas se mettre à la faute avec Pochettino

Le Parisien explique également que le PSG ne peut pas se mettre à la faute avec Mauricio Pochettino. Même si les dirigeants lui ont expliqué qu’il ne sera plus sur le banc la saison prochaine, ils doivent trouver un accord avec le technicien argentin avant de pouvoir annoncer le successeur de l’ancien capitaine parisien.

Galtier est passé du plan B au plan A dans l’esprit des dirigeants du PSG

[MAJ 11h05] Saber Desfarges explique que Christophe Galtier, qui était le plan B des dirigeants du PSG, est devenu une priorité du club de la capitale, alors qu’il était déjà celle de Luis Campos. Un accord avec Nice est espéré dans les prochaines heures indique le journaliste Prime Video. L’ancien entraîneur lillois travaille sur son staff et le mercato du PSG. Il aurait placé Khephren Thuram, son joueur à Nice, dans sa short-list. Les décideurs parisiens avaient comme priorité absolue Zinedine Zidane. Mais ce dernier reste indécis pour des raisons sportives et familiales « malgré un rapprochement ces dernières semaines.«