C’est acté depuis plusieurs semaines, cela devrait être officiel dans les toutes prochaines heures : Mauricio Pochettino ne sera plus l’entraîneur du PSG en 2022-2023. Après Leonardo, c’est un autre visage de la dernière saison compliquée des Rouge et Bleu qui quitte le navire. Et pour lui succéder, il semblerait que le club de la capitale ait trouvé son prochain coach en la personne de Christophe Galtier. En effet, selon les informations du quotidien L’Équipe, le club de la capitale et l’OGC Nice seraient tout proche de trouver un accord autour d’une somme avoisinant les 10M€.

Une annonce d’ici jeudi ?

De leur côté, Mauricio Pochettino et son staff n’ont toujours pas trouvé un terrain d’entente avec le PSG pour se séparer même si le journal sportif explique qu’un « accord pourrait être obtenu sur une indemnité avoisinant les 15 M€ ». Tant que les deux parties ne se sont pas entendues sur les derniers détails de leur rupture, le club parisien « ne sera pas en mesure d’annoncer le nom du successeur » de l’entraîneur argentin. Désormais les décideurs des deux clubs veulent que cela s’accélère et une annonce pourrait être faite d’ici jeudi. Une chose semble se confirmer, Christophe Galtier devrait bien être à la tête de l’équipe championne de France en titre au moment de la reprise de l’entraînement, le 4 juillet prochain au Camp des Loges.

Entre démenti et confirmation

En ce lundi soir, le flou est total sur ce dossier (comme depuis un certain temps). Dans un premier temps, le quotidien L’Équipe avait annoncé qu’un terrain d’entente avait été trouvé entre l’OGC Nice et le PSG… avant de faire rétropédalage et parler plutôt « d’un accord proche » pour Galtier. Le journaliste pour Le Parisien, Laurent Perrin, informe de son côté que ce ne serait toujours pas fait. Ce dernier explique que les Rouge & Bleu seraient en pleine « partie de poker menteur » en faisant croire qu’ils ont d’autres entraîneurs en vue. Les niçois, eux, restent gourmands et demandent 10 M€.

Mêmes échos pour Marc Mechenoua de Goal.com, qui révèle « selon plusieurs sources » qu’il n’y a pas encore d’accord entre l’OGCN et le Paris Saint-Germain mais que « le dénouement est proche. »

Enfin, France Info est davantage catégorique et annonce finalement qu’un accord aurait été trouvé pour l’ancien lillois selon son entourage. Les prochaines heures devraient donc être décisives dans ce dossier à rebondissements.