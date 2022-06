C’est le dossier chaud de ces derniers jours au PSG, le poste d’entraîneur. Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino sait depuis plusieurs mois qu’il ne sera plus l’entraîneur du PSG lors de la saison 2022-2023. Alors que des rumeurs d’un accord entre les dirigeants parisiens et le technicien argentin avaient été avancées, cela ne serait pas tout à fait le cas. Selon les informations de Goal, « il n’y avait ce vendredi matin pas d’accord entre le club de la capitale et Mauricio Pochettino concernant l’indemnisation de sa dernière année de contrat, ainsi que celle de son staff dont les membres (Jesus Pérez, Miguel D’Agostino, Toni Jiménez et Sebastiano Pochettino). » Selon le média sportif, une fois l’accord trouvé, tout s’accélèrera.

Des contacts bien entamés entre le PSG et Nice

Goal confirme les informations de l’Equipe sur les débuts de discussions entre le PSG et l’OGC Nice autour de Christophe Galtier. « Selon nos informations, ces premiers échanges datent en réalité du début de la semaine, voire de la fin de la semaine passée et ont été initiées par Nasser al-Khelaïfi. » Des discussions qui devrait être qu’une formalité selon Goal, Nice – même s’il ne veut pas faire de cadeau à l’ancien coach de Saint-Etienne – ne demandera pas une grande somme pour le laisser filer.

Pas d’accord pour Skriniar

Goal rappelle que Christophe Galtier travaille depuis deux semaines avec Luis Campos sur les contours du futur effectif du PSG et qu’il aurait même été en contact avec Kylian Mbappé. Les deux hommes, qui ont collaboré à Lille, aimeraient donner une touche française à l’effectif. Malgré ça, le PSG est en contact avancé avec Milan Skriniar même s’il n’y a pas d’accord selon les informations de Goal. Galtier ne se verrait déjà plus à Nice. « Dans son entourage, on se veut aussi optimiste que patient », conclut le média footballistique.