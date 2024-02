Ce soir, le PSG affrontait Lille dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Avec une équipe remaniée, le club de la capitale a réussi à s’imposer (3-1).

Quatre jours avant le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre la Real Sociedad, Luis Enrique avait décidé de faire tourner son effectif contre les Lillois. Gonçalo Ramos, Nordi Mukiele, qui joue très peu, étaient titulaires comme Randal Kolo Muani ou Keylor Navas dans les buts. Dans un match plaisant, les Parisiens ont exercé un fort pressing dès le début de la rencontre, ce qui a permis à Gonçalo Ramos de marquer après une interception d’Ousmane Dembélé et permis au PSG d’égaliser, lui qui avait été surpris par les Lillois dès la quatrième minute. Sept minutes après l’égalisation de l’international portugais, le PSG allait prendre l’avantage grâce à un but contre son camp d’Alexandro sur un centre de Fabian Ruiz. Il faudra attendre les dix dernières minutes pour voir le PSG assurer sa victoire sur une percée de Bradley Barcola qui trouvait Randal Kolo Muani, qui propulsait le ballon au fond des filets. Avec ce succès (3-1), les Parisiens préparent de la meilleure des manières leur rencontre contre la Real Sociedad. En conférence de presse, Luis Enrique, dans des propos relayés par l’Equipe, est revenu sur cette belle victoire, s’est projeté sur le huitième de finale aller de la Ligue des champions et a donné des nouvelles de Kylian Mbappé et Marquinhos, restés sur le banc ce soir.

Une soirée parfaite ?

« C’est une partie complète. C’est un match qui ressemblait un peu à celui contre Brest en Coupe. C’est aussi ce à quoi on s’attend face à la Real Sociedad. Ça nous a permis de bien préparer ce match. On a vu la volonté des joueurs d’être meilleurs à chaque fois. »

Est-ce rassurant de pouvoir gagner sans Kylian Mbappé ?

« Les entraîneurs essayent toujours de créer un collectif. Il y a des joueurs comme Kylian qui ont une capacité individuelle qui peut changer la dynamique d’un match, mais c’est important que l’on soit conscient du niveau de l’équipe. De tous les joueurs. (…) Kylian va bien mais on n’a pas pris de risques. Si c’était une finale, il aurait joué, mais il sera à 100 % mercredi. »

🗣️ Luis Enrique en conférence de presse : "Dembele ? C’est un des joueurs les plus constants et les plus réguliers ! […] Sans aucun doute, il est une des meilleures recrues de la saison !" 💪🇫🇷 pic.twitter.com/INICVuhUvq — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 10, 2024

Avez-vous votre onze de départ pour mercredi ?

« Je le décide le jour du match, après avoir vu l’entraînement. J’insiste mais l’entraînement est important. Je ne sais pas encore qui jouera. On va utiliser cette performance face à l’une des équipes les plus complètes, qui ressemble à la Real Sociedad. Ça va être difficile mais c’est une compétition qui nous attire. J’espère qu’on pourra donner du plaisir aux supporters. »

Souhaitez-vous apaiser l’environnement autour du club avant la Ligue des champions ?

« J’ai la sensation, d’après ce que je perçois autour du club, que ça fait trois semaines qu’on parle de cette Ligue des champions à la télévision, comme s’il n’y avait que ça. Comme si c’était la vie ou la mort. Ce n’est pas le cas. Il faut être tranquille, avoir envie, mais sans pression, sans anxiété. On ne peut pas se dire : »Mon Dieu, il n’y aura pas de lendemain si on perd ». Calme ! On va profiter de la Ligue des champions. Et puis si l’adversaire est meilleur, on applaudira. Ce n’est pas toujours bon d’avoir trop de pression. La pression, c’est pour ceux qui ont déjà remporté la Ligue des champions, nous, on ne l’a pas fait encore. On a simplement de l’envie. »

Marquinhos sur le banc ?

« Marquinhos a reçu un coup contre Brest, on voulait donc le faire souffler. Mais j’ai trouvé la défense ce soir exceptionnelle. »