Enrique : « Clair que l’on est fier de cette équipe »

Ce mardi soir, le PSG s’est offert un festival sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des champions (2-7). Luis Enrique s’est réjoui de la performance de ses joueurs.

Le PSG voulait réaliser la passe de trois ce soir en Ligue des champions après avoir battu l’Atalanta Bergame et le FC Barcelone lors des deux premières journées de la phase de ligue. Dans un match qu’il a totalement dominé, même s’il s’est un peu oublié pendant quelques minutes après le premier but de Willian Pacho, le PSG a fait exploser le club allemand avec des buts de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes et Vitinha. Au micro de Canal Plus Foot, le coach du PSG a salué la performance de ses joueurs ce soir (2-7).

« Je pense que l’on a mérité la victoire »

« Le sentiment peut-être positif parce que l’on a très bien joué. On a eu beaucoup d’occasions très claires et je pense que l’on a mérité la victoire. Ça a été un peu bizarre parce qu’avec les joueurs expulsés, c’est un match différent à dix contre dix. Mais je pense que l’on a mérité la victoire. La réorganisation après le rouge de Zabarnyi ? Je pense que c’est toujours compliqué de jouer à l’extérieur avec l’ambiance et tout ce que tu ne peux pas contrôler. Mais je pense que l’on a fait, comme d’habitude, notre travail. Et c’est clair que l’on est fier de cette équipe. Dembélé ? Il a marqué comme beaucoup de buts la saison dernière, sur une passe décisive de Barcola. C’est joli de voir cette connexion entre les joueurs. C’est joli de récupérer des joueurs comme Ousmane et Marquinhos. Nous sommes contents et il faut continuer. »





