Dembélé : « La démonstration du champion ? Ouais, c’est un peu ça »

Ce mardi soir, le PSG a réalisé un festival sur la pelouse du Bayer Leverkusen lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (2-7). Les Parisiens poursuivent leur début de rêve en C1.

Après s’être imposé contre l’Atalanta Bergame (4-0) et le FC Barcelone (1-2), le PSG visait la passe de trois en Ligue des champions avec son déplacement à Leverkusen ce mardi soir. Dans un match totalement fou, le PSG s’est imposé 7-2 après avoir vu les deux équipes être réduites à dix. Les Parisiens prolongent donc leur début de saison rêvé en Ligue des champions et prennent la tête de la phase de ligue. Au micro de Canal Plus Foot, Ousmane Dembélé, de retour de blessure et buteur, est revenu sur ce récital parisien.

« Je me suis très bien senti dans ce match«

« La démonstration du champion ? Ouais, c’est un peu ça. On a bien démarré le match en ouvrant le score. Après, on a eu une période un peu difficile où il y a eu beaucoup de cartons jaunes, des cartons rouges. Je pense que notre carton rouge, on aurait pu l’éviter, mais bon c’est comme ça. On est resté dans le match avec deux buts de Dez juste avant la mi-temps qui nous ont fait du bien. Après, on n’avait plus qu’à dérouler en seconde période. Leader de la phase de ligue, première fois que le PSG marque sept buts en Ligue des champions à l’extérieur ? Ça compte, il faut continuer comme ça. Ce n’est que la première partie de saison. Il va falloir être juste dans les clous que ce soit en Ligue des champions ou en championnat. On va continuer notre chemin tranquillement. Comme je le dis, on n’est que dans la première partie de saison. Ma rentrée ? Très bien. Je suis rentré sur la pointe des pieds. Quand tu reviens de blessure, tu n’es pas encore à 100%. Je voulais déjà rentrer contre Strasbourg mais le coach m’a dit d’attendre un peu. Je me suis très bien senti dans ce match, j’ai vu l’occasion qui s’est présentée, un bon ballon de Bradley, après je n’ai plus qu’à la mettre au fond. Je me sens bien. Petit à petit je vais retrouver mes sensations. »