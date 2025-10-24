Ousmane Dembélé titulaire contre le Stade Brestois ?

Le PSG se déplace à Brest demain après-midi (17 heures, BeIN Sports 1) dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Ousmane Dembélé pourrait être titulaire contre les Bretons.

Demain après-midi, le PSG retrouve la Ligue 1 avec le déplacement à Brest pour le compte de la neuvième journée. De retour sur les terrains après plusieurs semaines contre le Bayer Leverkusen mardi soir (2-7), Ousmane Dembélé pourrait connaître sa première titularisation contre les Brestois selon Le Parisien. Le numéro 10 du PSG serait accompagné par Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola en attaque.

Beraldo à la place de Zabarnyi ?

Pour composer son milieu de terrain, Luis Enrique devrait faire confiance à Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Kang-in Lee. L’international sud-coréen prendrait la place de Désiré Doué, qui a été titulaire lors des deux derniers matches après avoir été absent presque deux mois. En défense, il ne devrait y avoir qu’un seul changement comparé à celle alignée contre le Bayer Leverkusen, selon le quotidien francilien. Lucas Beraldo prendrait la place d’Illia Zabarnyi aux côtés de Willian Pacho en défense centrale. Achraf Hakimi occuperait le couloir droit, Nuno Mendes le couloir gauche. Comme depuis le début de la saison, Lucas Chevalier garderait le but du PSG.